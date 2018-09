De acordo com o HC, a professora vai operar a rótula esquerda. No dia em que foi baleada, Rosileide caiu, machucando o joelho. Após exames, foi detectado uma fratura no local, que foi imobilizado. A professora foi resgatada pelo helicóptero da PM e levada para o HC. Ela foi atingida na região posterior do lado esquerdo na altura do quadril. Ela não corre risco de morte.