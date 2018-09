Professora baleada por aluno passa por cirurgia em SP A professora Rosileide Queirós Oliveira, de 38 anos, da Escola Municipal Professora Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, passa por cirurgia agora à tarde. Segundo informações do Hospital das Clínicas, a cirurgia ortopédica na rótula esquerda começou por volta das 12h30 e não tem previsão para terminar.