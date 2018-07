Professora cola adesivo em aluna de quatro anos A professora de uma escola pública infantil de Itapetininga, a 160 km de São Paulo, colou um adesivo no braço de uma aluna de quatro anos para mandar um recado à mãe dela. A forma inusitada de informar a família sobre uma festa junina que ocorreria na escola teria sido usada porque a criança se esqueceu de levar o caderno de anotações para a escola. Uma tia da aluna, que é responsável por buscar a menina após as aulas, estranhou o adereço colado no braço da criança. Ao retirar o comunicado, a pele da aluna ficou marcada.