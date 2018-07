Professora da PUC morre atropelada no centro de SP A professora aposentada da PUC-SP, Maria Angélica Victoria Miguela Careaga Soler, de 74 anos, faleceu após ser atropelada na noite do último sábado. Ela atravessava a Alameda Barros, na esquina com a Rua São Vicente de Paula, em Santa Cecília, região central de São Paulo.