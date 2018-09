Professora é acusada de abusar de alunas no Rio

Em agosto, a mãe de J. registrou a primeira queixa de desaparecimento da filha e apontou a professora como suspeita. Cristiane já tinha sido transferida da Escola Municipal Marechal Rondon, após denúncias da mesma mãe. "Fizemos diligências durante toda a noite. Na casa da professora, o marido confirmou que ela não aparecia em casa desde segunda-feira e chorou ao saber da acusação", revelou o delegado titular da 33ª DP, Angelo Jose Lages Machado.

Por volta das 4 horas, Cristiane foi surpreendida por uma equipe de agentes quando chegava à casa da mãe dela, na localidade conhecida como Barata. Ela revelou que havia deixado a menor nas proximidades da casa da mãe da vítima onde J. foi encontrada. Na delegacia, a professora confessou que se apaixonou e iniciou o relacionamento com a aluna em maio deste ano. Ela alegou que desejava uma "relação séria" com a ex-aluna. Cristiane disse que as duas namoravam no carro e frequentavam o Motel Bariloche, em Realengo. "Quando achávamos que já tínhamos ouvido tudo, ela confessou que em agosto as duas convidaram outra aluna para os encontros sexuais", contou o delegado.

Segundo ele, J. disse, em depoimento, que não queria mais encontrar a educadora, mas era persuadida por Cristiane. A professora foi indiciada por estupro de vulnerável e corrupção de menor. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. "Ela disse que evitava penetrar as meninas com os dedos, porque elas eram virgens. No entanto, nós acreditamos que Cristiane achava que isto evitaria a acusação de estupro", disse o delegado. Ele não descarta que outras alunas tenham sido vítimas da professora.

O diretor da Escola Municipal Marechal Rondon será convocado para depor e pode ser indiciado, caso tivesse conhecimento do crime e não comunicou o fato à polícia. A outra menina abusada, as mães das vítimas e os funcionários do Motel Bariloche também serão ouvidos. Por meio de uma nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que considera "inaceitável este tipo de conduta" e revelou que a 8ª Coordenadoria Regional de Educação instaurou sindicância e determinou o afastamento da professora no dia 9 de setembro, quando o órgão foi informado sobre o caso. Após a conclusão do processo, a educadora pode ser exonerada.