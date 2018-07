Professora é acusada de maus tratos a alunos em Tatuí

Os pais desconfiaram de que havia algo errado quando os filhos passaram a faltar e não queriam mais ir à escola. A professora tinha sido designada para o estabelecimento havia duas semanas. Quando tomaram conhecimento dos maus-tratos, as mães procuraram a direção do estabelecimento e, em seguida, a diretoria de ensino. Como a professora continuou dando aulas, as mães foram à polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que já tomou os depoimentos dos estudantes e de seus pais. A professora deve ser ouvida no início da próxima semana.

A prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Educação abriu sindicância para apurar o caso assim que foi procurada pela mãe de um aluno supostamente agredido. A professora permanecerá afastada durante a investigação, inicialmente por meio de uma licença a que já tinha direito. Por precaução, o estudante foi transferido de sala. Segundo a prefeitura, a partir de 2014 todas as escolas e creches da rede municipal terão câmeras que auxiliarão na segurança dos alunos e no controle e elucidação de possíveis incidentes. A professora foi procurada, mas familiares disseram que ela está abalada com a denúncia. Um colega da educadora disse que ela é rígida com a disciplina, pois é "do tempo em que os professores eram respeitados na classe"