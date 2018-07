Professora é acusada de pedir para pais agredirem filho

Segundo o pai, ele e a mulher ficaram estarrecidos e foram falar com a direção da escola, mas nenhuma providência foi tomada. "Demos o prazo de uma semana para eles nos darem um parecer sobre alguma medida, senão procuraríamos os direitos do nosso filho", afirmou. O pai contou que a psicóloga do garoto - em tratamento após passar por diversos médicos por problemas de déficit de aprendizado - foi à escola para conversar com os professores. "Não adiantou nada em relação a essa professora. Os outros falaram do déficit de atenção, mas não de problema de comportamento. Ela (a professora) reforçou sua opinião sobre como educar meu filho", afirmou o pai.

Segundo ele, o filho sofre bullying há ao menos dois anos. "Essa professora fala na frente dos outros alunos que ele tem problema na cabeça, que ele tem doença mental. E falou na sala que ele está em tratamento. Aí resolvi tornar a coisa pública em busca de ajuda, já que ninguém tomou uma providência para evitar esse tipo de atitude", afirmou.

Na semana passada, o pai do garoto escaneou o bilhete e enviou o conteúdo ao site da afiliada da Rede Globo em Campinas. Embora a direção da escola tenha informado, por meio de assessoria de imprensa, que desde o dia 21 tenta falar com a mãe do aluno, o pai disse que nem ele nem a mulher foram procurados nos telefones e endereço deixados na escola para contato até esta segunda-feira.

A Secretaria de Educação de Sumaré informou, por meio de sua assessoria, que está tomando providências administrativas e pedagógicas e que a direção da escola informou que é regra os bilhetes que forem enviados aos pais de alunos passarem antes pela orientação ou coordenação da unidade, o que não ocorreu neste caso. O aluno frequenta as aulas normalmente e a professora continua dando aulas, mas funcionários da escola informaram que o posicionamento oficial sobre o caso é o da Secretaria de Educação.