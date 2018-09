Professora é agredida com pedra e ovo em Florianópolis Uma professora da 3ª série do ensino fundamental foi atingida por pedra e ovo por um aluno na última sexta-feira, 22, na Escola Estadual Celso Ramos, em Prainha, no centro de Florianópolis. A Secretaria de Educação de Santa Catarina não informou a identidade da professora. A escola está sem aulas desde ontem. A professora pediu afastamento do cargo.