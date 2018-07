Professora e aluna brigam por causa de celular em SP Um aparelho celular desencadeou uma briga entre uma aluna e uma professora de Direito na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), localizada no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. A estudante acusa uma professora do sexto período de arrancar o celular de sua mão e de a empurrar no chão durante uma discussão. A Faap é uma das mais tradicionais e caras faculdades de São Paulo. A mensalidade do curso de Direito custa R$ 2.490.