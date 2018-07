Professora é assaltada dentro da escola no Recife Professora de Português da escola estadual Vidal de Negreiros, Silvania Godoi foi assaltada ontem no estacionamento da escola, no bairro de Afogados, no Recife, quando saía para o almoço. Ela foi abordada por quatro pessoas, dois deles adolescentes, que ela reconheceu como ex-alunos do estabelecimento. A escola fechou as portas por dois dias e amanhã, representantes da escola pretendem pedir reforço da patrulha escolar na secretaria estadual de Educação. Os rapazes usaram um revólver calibre 38 e levaram a professora no seu carro. Depois de rodarem por cerca de uma hora a deixaram no bairro da Mustardinha, levando o automóvel. Godoi não sofreu nenhuma agressão física. A professora registrou a ocorrência e à noite policiais militares do 12º Batalhão localizaram o carro, que estava ocupado por três pessoas, e o perseguiram. Presos, os adolescentes de 15 e 16 anos foram encaminhados para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA) e Luciano Valois, de 18, foi levado para o Centro de Triagem de Abreu e Lima, na região metropolitana. A polícia encontrou com eles um revólver sem munição, um relógio e dois celulares.