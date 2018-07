Professora é encontrada morta em Rio Grande-RS Uma professora de 20 anos foi encontrada morta na manhã de hoje em Rio Grande (RS). Ela estava na escola onde dava aulas de informática. De acordo com o delegado João Paulo de Abreu, titular da 1ª DP de Rio Grande, o corpo da professora foi encontrado enforcado com os cadarços dos tênis. Ela também tinha sinais de agressão no corpo, provocados por um objeto perfurante.