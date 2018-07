Professora esfaqueada por aluno no PR tem quadro estável

Ana Paula foi atacada pelo jovem durante a aula no momento em que escrevia no quadro-negro. Ela recebeu oito facadas, sendo que uma delas perfurou um dos seus pulmões e as demais provocaram cortes superficiais nos braços e nas mãos. Ela não corre risco de morte. Ainda não há, no entanto, previsão de alta.

Na manhã desta sexta-feira, dezenas de pais de alunosse uniram a professores e representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Paraná em uma manifestação em frente à escola para pedir mais segurança aos trabalhadores do sistema escolar. Os alunos ficaram de fora e as aulas foram suspensas. O adolescente foi apreendido ontem mesmo.

O governo do estado se manifestou por meio de uma nota da Secretaria de Educação à imprensa. Nela, a secretaria informou que "prestou todas as ações necessárias em relação ao fato sucedido com a professora, com rápida solicitação de socorro e encaminhamento ao hospital, com o apoio do helicóptero de resgate aéreo. Representantes da SEED e do Núcleo Regional de Educação da Área Norte estão no hospital prestando a assistência à professora e a sua família".

O motivo da agressão ainda não está completamente esclarecido, mas em uma entrevista à rádio BandNews, o coordenador do Policiamento de Patrulha Escolar, David Parise do Amaral, disse que poderia estar relacionado a comentários da professora sobre o comportamento do adolescente em sala de aula, tido como indisciplinado.