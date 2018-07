Professora fica refém de bandidos por 2h em SP

Ao volante de um Peugeot, a professora foi abordada por dois bandidos, que estavam em outro veículo, na Rua Marquês de Lajes, na Vila das Mercês, quando tentava estacionar o carro fora do condomínio onde reside. Amarrada e colocada no banco traseiro do veículo, a professora assistiu aos assaltantes negociarem o valor de resgate com a família. A princípio, os bandidos queriam R$ 10 mil, mas acabaram fechando em R$ 2 mi.

O local da entrega do dinheiro foi marcado, mas os parentes da professora resolveram também acionar a Polícia Militar, que localizou a dupla no momento em que os sequestradores esperavam pelo dinheiro. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os criminosos fugiram a pé, abandonando a professora no local. O caso foi registrado no 83º Distrito Policial, do Parque Bristol.