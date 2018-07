Professora manteve seio

A professora de português Maria Angela Grassi, de 69 anos, foi diagnosticada com câncer de mama há três anos. Como o tumor era muito pequeno e a detecção ocorreu precocemente, foi possível fazer uma cirurgia que conservasse os seios. "Foi rápido: voltei para casa no mesmo dia", conta Maria Angela.

Ela considera que o fato de ter feito uma operação pequena contribuiu para a recuperação e para a aceitação do tratamento. "Sou uma pessoa que não se abate por nada. Apesar de ter 69 anos, ainda trabalho, pois preciso me manter. Então, depois de 15 dias, já estava trabalhando." Ela acrescenta que, sem a retirada da mama, "não houve mutilação".

De acordo com o oncologista Sergio Simon, do Hospital Israelita Albert Einstein, a maioria das mulheres opta por fazer a cirurgia que preserva as mamas, quando existe essa possibilidade terapêutica.

"A questão psicológica conta muito. As mulheres não querem ficar sem a mama." Ele observa que, mesmo em mastectomias, hoje já é possível fazer a reconstrução do seio no mesmo dia da retirada da mama.

Para a mastologista Maira Caleffi, da Femama, quanto mais as mulheres observarem que pacientes em tratamento para câncer de mama podem preservar os seios, menos medo terão de fazer a mamografia e mais chances terão de detectar o câncer precocemente. "É preciso entender que câncer de mama não é sentença de morte e, muito menos, sinônimo de mutilação."

Maria Angela observa que, em seu caso, só foi possível fazer o tratamento conservador porque todos os seus exames estavam em dia. "É preciso se conscientizar e fazer o exame preventivo sempre", diz. / M.L.