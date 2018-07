Professora morre ao tentar conter estudante de 8 anos

SÃO PAULO - A professora Izabel Cristina Sampaio, de 50 anos, passou mal e morreu a caminho do pronto-socorro na, 23, em Araraquara, no interior de São Paulo. Ela tentava conter um aluno de 8 anos que queria agredi-la, quando teve o mal-estar informou a Secretaria da Educação do Estado. Em luto, a escola não abriu as portas nesta quarta-feira.

O corpo de Cristina foi enterrado nesta quarta-feira, em Rincão. Por volta das 10 horas desta terça-feira, ela estava em sala de aula com uma turma do 2.º ano do ensino fundamental quando se sentiu mal. A administração do estabelecimento de ensino chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) assim que a professora informou não estar passando bem.

A diretoria do estabelecimento acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso, anunciou a Secretaria da Educação. Segundo a secretaria, o garoto apresentava comportamento agressivo. Ele também estava sob acompanhamento médico por um serviço de saúde da cidade. A escola destaca que nunca recebeu orientação médica impedindo a permanência da criança em ambiente escolar. Um membro da Subsecretaria de Articulação Regional da pasta foi para o local prestar apoio aos familiares da professora e do menino.