Professora que sugeriu que aluno apanhasse dos pais é afastada

Em nota, a Secretaria de Educação informou que a professora ficará afastada por até 90 dias, prazo no qual uma sindicância apurará o caso. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias.

Segundo o pai André Luis Ferreira Lima, de 29 anos, o bilhete foi enviado no dia 12 de junho. Nele, a professora de português sugeriu: "Quer conversar com o seu filho? Se a conversa não resolver. Acho que umas cintada vai resolver. (sic) Porque não é possível que um garoto desse tamanho e idade, não consiga evitar encrecas (sic). Esqueça tudo que esses psicólogos fajutos dizem e parta para as varadas".

Após procurarem a direção da escola e enviarem a psicóloga do garoto para conversar com os professores, os pais disseram não ter conseguido retorno dos educadores e, por isso, procuraram a imprensa. A prefeitura informou que a professora teria encaminhado o bilhete sem consentimento da direção da escola.