Professora teve derrame um dia após a filha nascer A professora Renata Nunes de Oliveira, de 28 anos, só pôde segurar a filha nos braços quando a bebê tinha mais de um mês. A primeira mamadeira deu recentemente - Alice completou três meses anteontem. Renata sofreu um AVC no dia seguinte ao nascimento da menina, quando ainda estava na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. "Comecei a ver um clarão. Quando tentaram me colocar em pé, não conseguia", lembra.