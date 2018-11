Professoras são denunciadas

O Ministério Público denunciou ontem por crime de tortura sete professoras e uma estagiária da escola Caminho do Futuro, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Em novembro, cinco câmeras flagraram professoras agredindo crianças de 1 a 3 anos com puxões de cabelo, mordidas e socos. No inquérito, três professoras foram indiciadas, mas uma investigação complementar concluiu que mais cinco participaram das sessões.