Professores continuam sem receber salário

Parte dos 29 mil docentes temporários (não concursados) está sem receber seus salários desde o início das aulas, conforme revelou ontem o Estado. A gestão do governador Geraldo Alckmin não sabe quando a situação vai se normalizar. A Secretaria de Educação não deu detalhes sobre os casos nem o número exato de atingidos. Informou que os atrasos são pontuais, culpa de "problemas burocráticos".

O sindicatos dos professores (Apeoesp) divulgou nota exigindo a regularização dos casos. "Professores são, antes de tudo, trabalhadores e não podem ficar quatro ou cinco meses sem receber seus salários, passando por dificuldades para sustentar suas famílias e pagar suas contas", diz a nota.

Segundo o sindicato, professores que já conseguiram receber os salários estão tendo descontos indevidos. A Apeoesp já conseguiu na Justiça decisão que proíbe os descontos e informou que notificou o juiz sobre os novos casos para forçar o governo a devolver os valores.

Pressão. Professores relataram que não foram informados sobre o motivo dos atrasos. Além disso, os docentes foram pressionados por terem conversado com a reportagem. "Hoje na minha escola tive de responder a várias perguntas, alguns olhares estranhos", contou uma professora.

A professora Nelice Pompeu estava com o salário atrasado, mas, após reclamações para vários setores, conseguiu receber no dia 13 de abril. "Já colocam como praxe os atrasos, as pessoas até estranham a gente questionar. Todo ano atrasa, mas este ano foi o pior." / PAULO SALDAÑA