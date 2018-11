Professores cruzam os braços em vários Estados

Na Bahia, 45 mil professores da rede estadual cruzaram os braços, deixando sem aulas 1,3 milhão de alunos. A maioria das escolas municipais também parou - só em Salvador, 180 mil alunos foram dispensados. Em Alagoas, a paralisação foi praticamente total. No Paraná, o sindicato afirmou que em 90% das escolas públicas estaduais e municipais o horário de aulas foi reduzido. No Rio Grande do Sul, o sindicato afirma que 70% das escolas pararam total ou parcialmente. Em Minas não houve paralisação, mas o sindicato programou para o dia 30 uma assembleia-geral, com indicativo de greve.