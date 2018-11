Professores da BA param e deixam 1,3 milhão sem aula

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (APLB), o julgamento da questão está em segunda instância, depois de a Justiça ter dado sentença favorável aos docentes e a administração pública ter recorrido. Caso não haja avanços no processo, a terceira paralisação já está marcada, para 25 de maio, e os professores não descartam entrar em greve. A primeira paralisação ocorreu em 25 de março.