Professores da Bahia decidem encerrar greve

SALVADOR - Os docentes das universidades federais na Bahia decidiram, em um plebiscito realizado na manhã desta quarta-feira, 5, pelo Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub-Sindicato), encerrar a greve iniciada em 29 de maio.

Segundo a entidade, participaram da consulta 497 docentes das três instituições federais no Estado - Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e Instituto Federal da Bahia (Ifba). Foram 460 votos favoráveis ao fim do movimento e 37 contrários.

De acordo com o sindicato, a volta às aulas está agora condicionada à apresentação de um novo calendário letivo. Espera-se que as atividades nas instituições sejam reiniciadas no dia 17.