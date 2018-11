Professores da PB invadem sede do governo em protesto

O secretário do governo, Walter Aguiar, decidiu realizar uma nova reunião na tarde de hoje na Assembleia Legislativa, mas afirmou que só iniciaria o diálogo com a categoria após a desocupação do Palácio.

Por volta das 17h30, representantes dos Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores em Educação ainda não tinham entrado em um consenso com os representantes oficiais. Segundo Carlos Belarmino, diretor de finanças do sindicato, eles só sairão de lá com uma proposta.

Entre as reivindicações do sindicato estão a elevação salarial de modo a equipará-lo com o piso nacional e um reajuste de 13,73%. Atualmente, o piso nacional é de R$ 1187,00 para uma carga horária de 40 horas. Como a carga horária da Paraíba é de 30 horas, os professores deveriam receber R$ 891,00 ao invés dos R$ 671,00 pagos atualmente. O sindicato calcula que cerca de 22 mil trabalhadores tenham aderido à greve e que mais de 450 mil alunos estejam sem aulas no Estado.