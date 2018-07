Professores da PUC em SP decidem manter greve

Em nota, o diretor da Faculdade de Direito, Marcelo Figueiredo, afirmou que uma reunião extraordinária do Conselho da Faculdade de Direito decidiu, por unanimidade, "reconhecer a legitimidade" do movimento.

Figueiredo recomendou que os docentes da Faculdade de Direito apliquem todas as avaliações finais para não prejudicar a formatura dos alunos. Ele também afirmou que nenhum professor, funcionário ou aluno sofrerá "prejuízos acadêmicos ou administrativos".

Já a Fundação São Paulo (Fundasp), entidade mantenedora da PUC-SP, enviou nesta semana um comunicado por e-mail a docentes e funcionários da instituição para pedir que não paralisem as atividades.

Audiência

Na noite de quarta-feira (21),o movimento contrário à indicação de Anna Cintra realizou uma audiência pública no Teatro Tuca, da própria instituição, que contou com a participação da Associação de Funcionários Administrativos da PUC-SP (Afapuc), da Associação de Professores da PUC-SP (Apropuc), de movimentos estudantis e do atual reitor, o professor Dirceu de Mello.

Entre esta quinta-feira e a sexta-feira (23) os manifestantes farão panfletagens e promoverão aulas públicas sobre educação laica, história da PUC, fundamentos de uma universidade, entre outros temas.

Iniciado há uma semana, o movimento protesta contra a decisão do grão-chanceler d. Odilo Scherer de nomear a professora Anna Cintra à reitoria. O vencedor das eleições foi o professor Dirceu de Mello. De acordo com o regulamento da universidade, a decisão final é de responsabilidade do grão-chanceler, mas tradicionalmente o primeiro colocado no pleito ocupa o cargo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.