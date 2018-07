Professores da rede estadual da BA entram em greve

Após a assembleia, os professores promoveram passeata pelas ruas do centro da cidade e agendaram uma manifestação, na frente da sede da gooverno, para a próxima quarta-feira.

De acordo com o governo, dos 37,8 mil professores da rede estadual, apenas 5,2 mil, que não têm curso superior, não recebem o piso nacional - o valor mínimo do salário dos demais é de R$ 1.586. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, está sendo encaminhado nesta quarta-feira à Assembleia Legislativa o projeto de lei para que os docentes não-licenciados também sejam enquadrados no piso nacional.