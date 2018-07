Professores da rede estadual da Bahia suspendem greve Após 115 dias de paralisação, os professores da rede estadual da Bahia decidiram, em assembleia realizada nesta sexta-feira, suspender a greve da categoria. Apesar do término do movimento, as lideranças grevistas afirmam ainda não ter chegado a um acordo com a administração estadual e dizem que vão continuar negociando com o governo.