Professores da rede estadual realizam protesto no Rio

A ideia do protesto, conforme o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe), é "abraçar" o TJ como representação da esperança que a greve seja reconhecida como um instrumento de justiça. Os profissionais de educação estão em greve desde o último dia 7. Na última audiência entre sindicato e professores, o governo do Estado ficou de apresentar uma resposta até o próximo dia 15.

Segundo o Sepe, a proposta deverá conter as principais reivindicações salariais da categoria, como reajuste salarial de 26%, descongelamento do plano de carreira dos funcionários administrativos e antecipação das parcelas da incorporação do Nova Escola.

Na última assembleia dos professores, no dia 20, foi votada a continuidade da greve. Além disso, ficou decidido que professores das escolas estaduais não devem aplicar o Sistema de Avaliação da rede, o Saerj. O sistema deve ser aplicado no dia 29, quando deve ocorrer a próxima assembleia da rede.

Segundo o Sepe, os profissionais de educação são contra o provão de avaliação externa promovido pela Secretaria de Educação porque, segundo eles, o provão tenta maquiar a situação de crise na rede.

Os professores da rede estadual participaram, no domingo, de uma caminhada no Aterro do Flamengo junto com os bombeiros e outras categorias de servidores. A próxima assembleia dos professores acontece amanhã no Clube Municipal, na Tijuca. Na ocasião, a categoria vai discutir sobre a continuidade da greve e a contraproposta prometida pelo do governo de apresentar.