Professores da rede municipal de SP decretam greve

Entre as reivindicações estão reajustes de 6,55% retroativo a maio de 2011, 4,61% (maio de 2012) e mais 5,6% neste ano. O governo propôs reajuste de 0,82%, além de 11,46%, em cinco parcelas, a partir de 2014. Os professores não aceitaram.

A Prefeitura vai receber nesta terça-feira, 30, a categoria, como parte do Sistema de Negociação Permanente da Prefeitura (Sinp). Estima-se que 5 mil pessoas participaram do ato, mas a Prefeitura não informou a adesão à paralisação. Houve escolas onde mais da metade dos servidores faltaram. Os professores do Estado de São Paulo também estão em greve desde de 22 de abril. Eles exigem reajuste de 36,74%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.