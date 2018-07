Professores da rede municipal fecham Viaduto do Chá Professores da rede municipal de São Paulo fazem manifestação nesta segunda-feira, 29, em frente à sede da Prefeitura, no centro de São Paulo. Os manifestantes fecharam, às 16h15, o viaduto do Chá no dois sentidos, de acordo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).