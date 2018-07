Professores da rede municipal mantêm greve Em assembleia realizada na tarde desta sexta-feira, 3, na Praça do Patriarca e no Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura Municipal, professores da rede pública da cidade decidiram manter a greve. Eles recusaram assim as propostas de aumentos de 0,82% imediatos e 11,46% a partir do ano que vem.