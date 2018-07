Professores da rede pública do PR aderem a protesto

Enquanto um grupo fazia a manifestação, outros diretores da APP-Sindicato estiveram na Secretaria da Educação para entregar uma pauta com 37 reivindicações, entre elas o piso estadual, equiparação salarial com outras categorias, mais atenção à saúde dos servidores, ampliação da hora-atividade e redução do número de alunos em sala de aula. A secretária educacional do sindicato, Janeslei Aparecida Albuquerque, disse que em várias escolas os professores também propuseram uma discussão com alunos sobre a qualidade do ensino. "É preciso implementar políticas públicas de construção, reforma e ampliação das escolas, além de outras que garantam a permanência dos alunos na escola", destacou a secretária.

Além do Paraná, parte dos professores da rede pública de 11 Estados e do Distrito Federal participaram hoje de atos e paralisações. O objetivo é o mesmo: buscar o cumprimento da lei que regulamenta o piso salarial profissional nacional do magistério. Segundo informações da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), participam da manifestação associações e sindicatos ligados à categoria nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Ceará e Distrito Federal.

Em São Paulo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) programou atos na Câmara Municipal, convocando todos os professores, inclusive servidores municipais. O sindicato também reivindica que sejam destinados 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do País e 50% dos recursos do pré-sal para a educação pública.

No Distrito Federal, devido à luta pelo Plano Nacional de Educação e pelo cumprimento da lei do piso salarial, o Ministério da Educação decidiu adiar a aplicação das provas da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, marcada para esta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 1% a 2%, o equivalente a cerca de 500 professores da rede pública, aderiram à paralisação.