Professores da Unifesp fazem manifestação em SP

Segundo nota divulgada no site da Associação dos Docentes da Unifesp (Adunifesp), o ato foi organizado com o objetivo de pedir valorização da educação pública em São Paulo e no Brasil, além de repercutir a manifestação da Jornada Nacional de Lutas dos Movimentos Sociais.

Entre as pautas colocadas pelos manifestantes estão mais verbas para educação pública, aumento do investimento em educação para 10% do Produto Interno Bruto (PIB), e melhoria das condições de trabalho e contratação de pessoal nas universidades federais.