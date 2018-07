Professores da Unifesp fazem protesto na Av. Paulista Cerca de 100 professores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), de acordo com a Polícia Militar, começaram uma manifestação na Avenida Paulista, por volta das 11h30 desta segunda-feira. Conforme informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o protesto estava acontecendo no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), mas os integrantes já teriam saído para passeata por volta das 13h30.