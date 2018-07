Professores da USP decidem manter paralisação Os professores da Universidade de São Paulo (USP) decidiram hoje, em assembleia, manter a greve iniciada no último dia 4. Segundo comunicado distribuído pela Associação dos Docentes da USP (Adusp), está mantida a pauta de reivindicações do movimento e uma nova assembleia deve ser realizada na sexta-feira, no Auditório da Escola de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH).