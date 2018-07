Professores de escolas estaduais mantêm greve no Rio

Na próxima sexta-feira, os profissionais de educação planejam uma manifestação com o slogan "A educação estadual do Rio tem fome". Na ocasião, os participantes deverão fazer uma compra com o cartão educação, oferecido somente aos professores que trabalham em sala de aula. Aposentados e funcionários não recebem o benefício. O objetivo é mostrar a urgência de um reajuste salarial para os profissionais da categoria, que também organiza uma passeata até o Palácio Guanabara no próximo dia 5, quando irão exigir uma audiência com o governador do Estado, Sérgio Cabral Filho (PMDB).

Uma nova audiência para analisar o pedido de liminar do Sepe contra o corte do ponto dos profissionais de educação do Estado foi remarcada para o próximo dia 4. Isso porque na audiência de ontem os representantes do governo não compareceram.