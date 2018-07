Professores de federais fizeram protesto na Av. Paulista

Uma faixa da direita da Avenida Paulista ficou ocupada das 11h40 até às 14h nesta quinta. Professores de entidades federais protestaram por um Plano de Carreira e melhores condições de trabalho. A Polícia Militar informou que a manifestação terminou no início desta tarde.

Acidente

Por volta das 14h uma mulher foi atropelada por um ônibus na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, região da Bela Vista, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A CET informou que uma faixa da via está bloqueada, no sentido bairro, para o resgate da vítima, que está em estado grave. O acidente aconteceu na altura da Rua Carlos do Pinhal e não causa lentidão no tráfego de veículos.