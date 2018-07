Professores de MG em greve protestam na ExpoZebu Um protesto de professores da rede estadual de ensino terminou com ao menos um ferido durante a abertura oficial da ExpoZebu, feira pecuária promovida em Uberaba (MG). Um dos manifestantes foi agredido por membro da Tropa de Choque da Polícia Militar (PM), enquanto vaiava o pronunciamento de políticos presentes no evento. A autoridade mais vaiada foi o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que parecia não se preocupar com a confusão. Os professores da rede estadual estão em greve desde o dia 8 e reivindicam reajuste do piso salarial da categoria.