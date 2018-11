Professores de MG poderão entrar em greve no dia 8

Após a assembleia, os professores seguiram em passeata para a Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, e prometem nova manifestação no dia 8, junto com policiais civis e militares, que também ameaçam entrar em greve.

Segundo a coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), Beatriz Cerqueira, a decisão foi tomada após a Secretaria de Estado da Educação (SEE) se recusar, em reunião com representantes da entidade ontem, a adotar o piso nacional da categoria, de R$ 1.187,97, para uma jornada de 40 horas semanais.

Segundo a assessoria da SEE, porém, os professores da rede estadual reivindicaram na reunião R$ 1.597, além de uma série de outros itens que estavam em negociação. A SEE afirma que considera o salário de R$ 1.122 - que incorpora benefícios ao pagamento - é compatível com o piso e que não reconhece o valor pedido pela categoria. Mas que ainda há possibilidade de novas rodadas de negociação antes do início da greve.