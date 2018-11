Professores de São Paulo suspendem paralisação Professores presentes na manifestação que ocorre nesta tarde na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, decidiram pelo fim da greve da categoria, que completa hoje um mês de duração. A decisão, anunciada por representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) de cima do carro de som, não agradou todos os manifestantes.