Professores de SP decidem não entrar em greve Reunidos em assembleia na tarde de hoje, professores da rede estadual de ensino de São Paulo votaram por não entrar em greve enquanto correrem as negociações acerca de dois projetos de lei - de autoria do governador José Serra (PSDB) - para a pasta. A decisão foi tomada em frente à Assembleia Legislativa do Estado e, segundo a assessoria de imprensa do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), reuniu cerca de cinco mil professores. Já a assessoria do órgão legislativo declarou que foram cerca de 1,2 mil.