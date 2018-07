Professores de SP decretam greve e fecham Av. Paulista

Com um carro de som, os manifestantes vão sair em passeata em direção à Praça da República, onde fica a Secretaria Estadual de Educação. O movimento estima que há 20 mil professores na passeata, mas a Polícia Militar ainda não confirma. Além de fechar as duas pistas da avenida, os manifestantes lotam o vão do Masp.

Entre as reivindicações dos professores, estão reajuste salarial, mudanças no sistema de contratação de uma categoria de professores temporários (chamado de categoria ''O''), e respeito ao cumprimento de no mínimo 33% da jornada de trabalho para atividades de formação e preparação de aulas, que consta na Lei do Piso. Governo entende que já respeita a jornada e ressalta que o salário de São Paulo é superior ao que determina a lei.

Nesta semana, o Estado anunciou ampliação do reajuste deste ano, de 6% para 8,1%. A ampliação da Política Salarial implementada em 2011 vai levar ao aumento escalonado até 2014 de 42,2% para 45,1%. Os sindicatos reclamam que a política levou em conta porcentuais de bonificação que já eram pagos pelo governo, além de ignorar a inflação do período.