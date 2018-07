Professores do Rio saem em passeata até a Prefeitura Professores municipais em greve sairão na tarde desta sexta-feira, 04, em passeata do Clube Municipal, na Tijuca, zona norte do Rio, até a sede administrativa da prefeitura, na Cidade Nova. Cerca de 4 mil professores participaram de uma assembleia no clube. Eles decidiram manter a greve iniciada em agosto e programaram diversos atos para os próximos dias.