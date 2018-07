Professores do Rio se reúnem e descartam nova greve

Os profissionais que mantiveram a greve mais recente mesmo após a Justiça ter declarado ilegal a paralisação tiveram descontos no salário e outras punições, que estão sendo negociadas com o governo. A assembleia ocorreu no Clube Hebraica, em Laranjeiras (zona sul), e reuniu cerca de mil profissionais da educação.

Antes, uma parte desse grupo fez um protesto em frente à Prefeitura do Rio, no centro da capital. Embora a proposta de nova greve tenha sido recusada, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio (Sepe-RJ) mantém um calendário de eventos para manter a categoria mobilizada.