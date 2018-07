Professores e alunos da Unifesp protestam em SP

"O Andes (sindicato dos docentes das universidades federais) tinha uma reunião de negociação agendada com o Ministério do Planejamento para esta manhã (ontem), mas ela foi cancelada de última hora, sem qualquer justificativa", disse Virgínia Junqueira, presidente da Associação dos Docentes da Unifesp.

A porta-voz do secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, afirmou que a reunião com os sindicato foi adiada e deve ser remarcada em, no máximo, duas semanas.

Atualmente, todos os campi da Unifesp estão parados. Os docentes de Diadema iniciaram a greve em 17 de maio, junto com a deflagração do movimento nacional. Outras quatro unidades - Baixada Santista, São Paulo, Osasco e São José dos Campos - paralisaram suas atividades acadêmicas no dia 23. O último câmpus a aderir à greve dos docentes foi o de Guarulhos, na sexta.

Depois do início do movimento docente, os estudantes da universidade também se mobilizaram. Os alunos de Diadema estão em greve e os de São Paulo, com indicativo de paralisação.

Na semana passada, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse não via motivos para a greve. Segundo ele, há prazo para que as negociações sobre a reestruturação da carreira, principal reivindicação dos docentes, seja concluída a tempo de ser incluída no orçamento para o próximo ano. "O governo demonstra todo interesse em cumprir o acordo e há tempo para negociar", disse. O acordo firmado em 2011 previa que as definições sobre o novo plano de carreira fossem concluídas até março. Para o ministro, há um "atraso político".

No final de 2011, o governo fechou um acordo com a categoria que previa um aumento de 4% a partir de março, incorporação de gratificações e reestruturação do plano de carreira para 2013. Uma medida provisória publicada na semana passada garantiu o aumento retroativo a março e a incorporação das gratificações, segundo o ministro.

A principal pendência é a revisão do plano, mas Mercadante argumenta que há prazo legal para que essa negociação seja concluída, já que o orçamento de 2013 será fechado agosto. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.