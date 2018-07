Professores e alunos de federais protestam na Bovespa Professores, alunos e demais funcionários das universidades federais em greve estão reunidos em uma manifestação na Rua 15 de novembro com a Três de Dezembro, no centro da capital paulista, em frente à Bovespa. O protesto reúne a Universidade Federal do Grande ABC (UFABC), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).