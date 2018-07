Professores e PMs do Rio se enfrentam novamente Em um dos maiores confrontos entre forças de segurança e manifestantes desde o início da onda de protestos, em junho, bombas explodiram durante toda a tarde e noite desta terça-feira, 01, nos três pontos mais frequentados do Centro do Rio: a Praça da Cinelândia e as avenidas Rio Branco e Presidente Vargas. Como das outras vezes, vidraças foram destruídas e policiais, xingados e apedrejados, reagiram com sprays de pimenta e explosivos.