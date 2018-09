Professores elogiam vestibular da Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizou ontem a primeira fase de seu vestibular do meio de ano. Professores de cursinhos elogiaram o nível da prova, que tinha 90 questões. "Cobraram conhecimento de forma contextualizada com fatos atuais", resumiu o professor de biologia do Objetivo Luiz Augusto de Barros. O índice de abstenção foi de 7,7%. A instituição oferece 550 vagas em dez cursos, em sete campi. O resultado da primeira etapa e a convocação para a segunda fase devem sair em 25 de junho.