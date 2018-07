Professores em greve bloqueiam faixa da Avenida Paulista

Professores da rede estadual de ensino de São Paulo que estão em greve e dois carros de som bloqueiam uma faixa da Avenida Paulista, na altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na região central da capital paulista. Cerca de 500 pessoas estão no local para a assembléia-geral da categoria, que acontecerá ainda nesta sexta-feira, 27, no vão do Masp. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há 2,2 quilômetros de congestionamento da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta. Agentes da CET estão no local e recomendam que os motoristas evitem a região. Veja também: MP entrará com ação de dissídio para professores de SP Escolas de São Paulo poderão convocar professores eventuais Professores em greve fazem assembléia hoje em São Paulo Os professores pedem a revogação do Decreto 53037/08, que altera regras de contratação, substituição e remoção dos docentes, além de reajuste que leve o piso da categoria para R$ 2 mil. A proposta feita pela Secretaria da Educação - e recusada pela categoria - prevê reajuste salarial de 12,2% já para o mês de julho. O decreto contestado determina limites para a transferência de professores entre escolas e institui uma prova anual para a seleção de professores temporários. O sindicato argumenta que as mudanças de escola são necessárias para alocar professores que trabalhem longe da família e que isso não prejudica o ensino. Eles ainda afirmam que, no lugar de prova para temporários, a secretaria deveria abrir concurso levando em conta o tempo de experiência do candidato no ensino estadual para contratar quem já trabalha como temporário na rede pública.