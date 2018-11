Professores em greve devem promover ato hoje em SP

Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), após a realização da assembleia, os professores vão permanecer em frente à Secretaria da Educação até que o governo negocie com a instituição. Os professores reivindicam reajuste imediato de 34,3%, incorporação de todas as gratificações e extensão aos aposentados, sem parcelamento, e um plano de carreira justo, entre outros.