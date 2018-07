Professores em greve mantêm assembleia em São Paulo Professores e funcionários da rede estadual de ensino de São Paulo decidiram manter o local previsto para a realização da assembleia da categoria amanhã, na Avenida Paulista, apesar da recomendação contrária da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A manifestação está marcada para começar às 14h, com concentração no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp).